В результате ударов ВСУ по Горловке за сутки пострадали шесть человек

Число пострадавших в результате ударов украинской армии по городу Горловка на территории Донецкой народной республики (ДНР) за сутки увеличилось до шести. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

К 17:00 мск поступила информация о том, что в результате обстрела на улице Артиллеристов был ранен мужчина 1980 года рождения. Затем появились сведения еще об одном пострадавшем в том же месте — женщине 1967 года рождения. Кроме того, на улице Артиллеристов повреждены частные жилые дома и два автомобиля.

Обстрел также повредил многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Бурденко, и газопровод по улице Жукова.

До этого сообщалось, что в Горловке из-за обстрела, совершенного формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четверо сотрудников МЧС России.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали американской ракетой ATACMS город в ДНР.