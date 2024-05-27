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Мэр Харькова сообщил о прилете в промзону города

Мэр Харькова Терехов сообщил о поражении объекта в промзоне

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Телеграм-канал «Mash»

В Харькове в понедельник был поражен объект в промзоне. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Прилет» в промзону Холодногорского района города», — написал он.

Подробностей, о каком конкретно объекте шла речь, а также о последствиях удара Терехов не предоставил.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Харькове российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в строительном гипермаркете. Их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей города.

26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военнослужащие РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, расположенному на территории Хмельницкой области Украины.

Ранее на Украине завели дело из-за прорыва обороны под Харьковом.

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