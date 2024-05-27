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Советник главы ДНР рассказал, что даст российским войскам взятие Нетайлово

Кимаковский: взятие Нетайлово позволит ВС РФ контролировать трассу к Покровску

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Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие российскими войсками села Нетайлово в ДНР под контроль позволяет контролировать дорогу, которая является ключевым путем снабжения группировки Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Это событие позволяет ВС РФ держать под контролем большую часть трассы, которая ведет к Покровску, рассказал Кимаковский.

По его словам, по этой дороге ведется снабжение группировки ВСУ в Селидово, Курахово, Украинске, Новопавловке, Новогродовке и других населенных пунктах.

Помимо этого, контроль над Нетайлово усилит давление на группировку украинских войск в населенном пункте Карловка, считает он.

27 мая председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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