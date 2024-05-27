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Рогов заявил о продвижении российских войск в ДНР

Рогов заявил, что ВС РФ продвинулись в районе Старомайорского и Урожайного

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«По Старомайорскому у нас продвижение достаточно активное в северо-западной и центральной части населенного пункта, есть продвижение и по Урожайному. Это изменения за последние сутки», — сказал Рогов.

По его словам, российские войска продолжают продвигаться вперед.

27 мая в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

Помимо него, войска РФ заняли село Нетайлово в ДНР. 17 мая ТАСС со ссылкой на источник писал, что ВСУ покинули большую часть позиций в селе Нетайлово.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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