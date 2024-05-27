В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили режим ракетной опасности. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Режим объявляли еще ночью 27 мая. Он продлился в регионе около восьми часов. По словам Смирнова, силы и средства противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Утром 27 мая около 9:18 мск в Белгороде и Белгородском районе региона объявлялась ракетная опасность. Предупреждение было снято всего через шесть минут после включения систем оповещения.

С 10 мая атаки на приграничные регионы России со стороны ВСУ усилились. В этот день солдаты из подразделения «Север» начали наступление вглубь Харьковской области. В последующие недели были взяты под контроль несколько населенных пунктов.

По словам президента России Владимира Путина, план наступления армии России состоит в том, чтобы украинские военные перестали обстреливать Белгородскую область и другие приграничные регионы. По версии военных экспертов, речь идет о создании «санитарной зоны» внутри Харьковской области.

Ранее в приграничном регионе России уничтожили два беспилотника ВСУ.