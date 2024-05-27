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В приграничном регионе России уничтожены два беспилотника ВСУ

Минобороны: в Белгородской области уничтожили два беспилотника военных Украины

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Reuters

Российские военные утром 27 мая уничтожили в небе над Белгородской областью два беспилотника самолетного типа, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону России. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

«Около 8.45 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории России», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. В Минобороны уточнили, что в уничтожении дронов были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные в приграничном регионе.

Утром 27 мая, примерно в 9.18, в Белгороде и Белгородском районе региона объявлялась ракетная опасность. Предупреждение было снято всего через шесть минут после включения систем оповещения.

С 10 мая атаки на приграничные регионы России со стороны ВСУ усилились. В этот день солдаты из подразделения «Север» начали наступление вглубь Харьковской области. В последующие недели были взяты под контроль несколько населенных пунктов.

По словам президента России Владимира Путина, план наступления армии России состоит в том, чтобы украинские военные перестали обстреливать Белгородскую область и другие приграничные регионы. По версии военных экспертов, речь идет о создании «санитарной зоны» внутри Харьковской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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