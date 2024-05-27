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На Украине упростили процедуры, связанные с производством боеприпасов

Депутат Гетманцев: на Украине упростили процедуры по производству боеприпасов

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Kin Cheung/AP

Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады страны Даниил Гетманцев.

В частности, будет установлен уровень доходности для боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости. Кроме того, для боеприпасов, необходимых беспилотным летательным аппаратам, больше не понадобится приказ о допуске к эксплуатации.

Упрощается и процедура включения в реестр, необходимого для подписания государственного контракта, для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет, рассказал Гетманцев.

При этом на прошлой неделе парламентарий сообщал, что в украинском бюджете недостаточно средств для покрытия всех нужд армии. Речь идет как минимум о 300 млрд гривен (приблизительно $7,5 млрд).

Гетманцев задался вопросом, каким образом можно собрать такую сумму. Он предположил, что получение таких средств невозможно обеспечить, минуя основные налоги.

Ранее в ВСУ допустили потерю территорий ради завершения конфликта с Россией.

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