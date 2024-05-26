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ВСУ повредили жилые дома в Веселом и Горловке в ДНР

В СЦКК сообщили, что ВСУ повредили жилые дома в Веселом и Горловке в ДНР

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Сергей Аверин/РИА Новости

Два жилых дома и газопровод повреждены в населенных пунктах Веселое и Горловка в ДНР в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пишет ТАСС.

Уточняется, что на 19:00 мск появилась информация о повреждении жилого дома на Комсомольской улице в Веселом, а также о возгорании дома на улице Ольги Кобылянской в Горловке.

В СЦКК отметили, что сведения о последствиях обстрелов ВСУ продолжают поступать.

До этого сообщалось, что в результате обстрела Горловки 23 мая погиб мужчина 1954 года рождения, еще 11 человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, мирный житель погиб, находясь в автомобиле в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка. Остальные лица пострадали рядом с магазином «Геркулес MOLOKO», они получили ранения различной степени тяжести.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.

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