В подконтрольном украинским властям городе зафиксирован взрыв

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье, расположенном в южной части республики, произошел взрыв, в стране работают сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает местная газета «Общественное».

«Звук взрыва был слышен в Запорожье», — говорится в материале.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Перед этим на всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов доложил, что в городе зафиксировали взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Рогов заявил, что в Харькове российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете.