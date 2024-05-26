ХАМАС сообщил о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что выпустило «большое количество ракет» по Тель-Авиву в ответ на израильские атаки по мирному населению в секторе Газе, передает РИА Новости.

«Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет», — говорится в публикации военного крыла ХАМАС.

26 мая корреспондент РИА Новости сообщил, что в центральной части Израиля и в Тель-Авиве впервые с января звучат сирены воздушной тревоги.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Израиль за месяцы военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных целей, заявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.