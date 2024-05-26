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Удар по складу с ATACMS назвали существенной помощью для России

Эксперт Дандыкин назвал удар по складу ВСУ существенной помощью для ПВО РФ

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Удар российских военных по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором могли находиться американские ракеты ATACMS, в Днепропетровской области — это существенная помощь в отражении атак для сил противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это будет очень даже существенная помощь в отражении нападения противника для нашей ПВО. Потому что чем больше таких ракет, тем труднее работать нашей ПВО и защищать мирных граждан», — заявил он.

По словам эксперта, атака на склад в городе Павлограде Днепропетровской области сильно ослабляет удары ВСУ.

26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 26 мая в Павлограде российские военные нанесли удар по складу, где предположительно находились ракеты ATACMS.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В этот же день в Харькове российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете.

24 мая стало известно, что ВС России за неделю уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ.

Ранее в частный дом в Донецке попала ракета ВСУ.

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