Вооруженные силы России освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Запад».

Российские военные также нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

В итоге ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и американские гаубицы.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие ВС РФ из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии штурмом заняли позиции украинских войск под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных. Он отметил, что украинские солдаты не хотят воевать, призывая сослуживцев сдаваться.

15 мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области.

Ранее добровольцев подразделения БАРС «Каскад» наградили медалями «За отвагу».