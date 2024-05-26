Российские военные выдавливают ВСУ из двух сел

Российские военнослужащие выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из сел Старомайорское и Урожайное. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел», — сказал он.

Рогов отметил, что российские войска смогли закрепиться в вышеназванных населенных пунктах и продвигаются вперед.

«Бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты», — добавил он.

Также Владимир Рогов заявил, что в Харькове российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в строительном гипермаркете.

Ранее в частный дом в Донецке попала ракета ВСУ.