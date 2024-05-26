Рогов сообщил, что российские войска штурмом взяли позиции ВСУ под Васильевкой

Российские военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии штурмом заняли позиции украинских войск под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии Вооруженных сил России при поддержке мотострелков с наскока штурмом взяли вражеские позиции и захватили пленных», — отметил он.

Рогов отметил, что украинские солдаты не хотят воевать, призывая сослуживцев сдаваться.

Также Владимир Рогов сообщил, что НАТО с помощью своих разведывательных дронов готовится к ударам ВСУ по территории России, поэтому РФ должна уничтожать эти беспилотники.

До этого он заявлял, что ВС РФ расширили зону контроля за населенным пунктом Работино на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ в районе Работино.