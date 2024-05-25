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Два человека погибли при обстреле поселка Октябрьский Белгородской области

Гладков: мужчина и женщина погибли при обстреле поселка Октябрьский

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ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородской области из РСЗО, погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один 8-летний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела», — написал Гладков.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается помощь.

Сообщается, что от попадания одного из снарядов загорелся жилой дом. Кроме того, от обстрела пострадал еще 21 дом: выбиты окно, повреждены кровли и фасады.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения

Аксенов выразил искренние соболезнования родным погибших.

Ранее в Херсонской области заявили об атаке поселка Днепряны дронами ВСУ.

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