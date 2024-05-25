Освобождение Архангельского в Донецкой народной республике — это очередной успех российского наступления. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

Он отметил, что ежедневно появляющиеся в сводках министерства обороны России новые освобожденные пункты являются хорошим знаком.

«Наши войска наступают на всех направлениях. Архангельское — один из успехов, все они складываются в итоге в общий победный пазл», — сказал Журавлев.

Депутат также обратил внимание на то, что моральный дух в украинской армии в последнее время крайне снизился.

«Один из мобилизованных украинских военных перешел на нашу сторону вместе со своим танком Т-64», — добавил он.

До этого советник главы региона Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что взятие под контроль населенного пункта Архангельское под Авдеевкой приближает охват подразделений ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.