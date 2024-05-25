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На Украине освободили 350 заключенных для пополнения ВСУ

Минюст Украины: 350 заключенных освобождено из-за действий РФ под Харьковом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

За последние две недели Украина была вынуждена освободить 350 заключенных из-за нехватки сил для пополнения рядов ВСУ. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию The New York Times.

«Почти 350 заключенных были освобождены в соответствии с новым законом», — сказал он.

Всего на данный момент из украинских тюрем было подано 4300 заявлений от заключенных.

До этого мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе появились проблемы с поиском новых работников коммунальных служб. По его словам, власти не могут найти замену тем сотрудникам, которые были призваны на воинскую службу в рамках мобилизации.

Мобилизационные мероприятия на Украине не прекращаются с начала специальной военной операции России, которая стартовала в конце февраля 2022 года. Работа украинских военкомов не раз подвергалась критике в соцсетях и СМИ. В частности, сотрудников подозревали в избиении мобилизованных и фактическом отлове людей на улицах.

Ранее в Херсонской области заявили о тотальном бойкоте закона о мобилизации украинцами.

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