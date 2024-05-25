В Германии отметили значительную нехватку военнослужащих в ВСУ

В Вооруженных силах Украины заметно не хватает военнослужащих, для защиты Харькова им приходится оголять другие части фронта. Об этом в эфире телеканала Welt рассказал корреспондент Кристоф Ваннер.

По словам Ваннера, на ряде участков фронта, прежде всего в Донбассе, у ВСУ наблюдается «вопиющая нехватка людей». Военных больше всего не хватает в районе Часова Яра, Клещеевки и Андреевки, где тяжелые бои ведутся на протяжении уже нескольких месяцев. Ваннер полагает, что успех российских военных на этих направлениях связан в том числе с нехваткой украинских бойцов, которых отвели для задействования в районе Харькова.

20 мая об острой нехватке кадров в ВСУ заявил также немецкий офицер Вольфганг Рихтер. По его мнению, резервы украинской армии не успеют вступить в бой в ключевой момент, так как власти Украины поздно приняли новый закон о мобилизации.

Закон о мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в США признали отступление украинской армии под Харьковом.