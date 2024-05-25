Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога. Это следует из данных карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что в Харьковской области тревога объявлена с 21:33 24 мая.

Украинские СМИ сообщали, что в Харькове произошел взрыв.

Вечером 24 мая сообщалось, что воздушная тревога объявлена во всех областях Украины третий раз за день.

Первые предупреждения об угрозе с воздуха появились в Киеве в 13:25 мск 24 мая. Через три минуты красная зона распространилась на все регионы страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США признали отступление украинской армии под Харьковом.