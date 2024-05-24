Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота

Жителей Севастополя предупредили о запланированной тренировке расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, тренировки пройдут ориентировочно до 13:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты. Флот будет в том числе стрелять из различного стрелкового оружия.

«В городе все спокойно», — заверил Развозжаев.

Накануне система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму, написал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по защите суверенитета Владимир Рогов. По его данным, украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS.

Взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт. Координацию удара, по словам Рогова, осуществляет американский разведывательный БПЛА MQ-8 Reaper, зависший в небе над Черным морем на максимально возможном приближении к местам ударов.

Ранее паромная переправа в Крым временно приостановила работу.