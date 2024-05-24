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Железнодорожная инфраструктура повреждена ударами в Харьковской области

В Харьковской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура

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Andrii Marienko/AP

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области в результате ночных ударов. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда (в Харьковской области)», — говорится в пресс-релизе.

Несмотря на повреждения, поезда дальнего и пригородного сообщения следуют по графику.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские боевые вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по опорным пунктам и поразили замаскированную военную технику Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ.

Накануне в Харькове произошло не менее 15 взрывов. Издания «Укрзализныця» сообщало о повреждениях нескольких железнодорожных объектов. Ударам подвергся также харьковский пригород Дергачи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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