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В Минобороны рассказали о расчете БПЛА со счетом более тысячи уничтоженных целей

Минобороны: один расчет БПЛА уничтожил более тысячи целей

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Павел Лисицын/РИА Новости

Действующий на донецком направлении расчет БПЛА в одиночку уничтожил уже более тысячи целей. Об этом сообщает министерство обороны России.

«В ходе проведения СВО при штурме украинских позиций подразделения беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск активно применяют ударные FPV-дроны на донецком направлении специальной военной операции... На счету только у одного расчета БПЛА с начала проведения СВО уже более 1 тысячи пораженных целей», — рассказали в Минобороны.

Отмечается, что речь идет о FPV-дронах, иначе называемых дроны-камикадзе. Эти беспилотники представляют из себя простую конструкцию спортивного дрона, состоящего из четырех винтов, четырех небольших двигателей.

До этого бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее ТАСС сообщил о мобилизации бездомных на Украине.

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