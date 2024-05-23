Российские десантники в районе Часова Яра уничтожили гусеничный робот ВСУ

Десантники из Улан-Удэ в зоне специальной военной операции (СВО) в районе города Часов Яр уничтожили гусеничный робот Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, ссылаясь на министерство обороны РФ, сообщает ТАСС.

По информации военного ведомства, при проведении воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили группу пехотинцев противника, которые осуществляли разгрузку материальных средств из безэкипажного гусеничного робота. Такой робот западного производства грузоподъемностью около 450 кг используется для доставки боеприпасов и материальных средств на передовую, а также для эвакуации раненых.

Два российских FPV-дрона сначала повредили робота. Затем он был уничтожен двумя гранатами, сброшенными с квадрокоптера.

До этого глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) в зону боевых действий из региона отправилось около 43,5 тыс. бойцов.

Ранее ВС России стали применять в зоне СВО мультичастотные FPV-дроны «Пиранья».