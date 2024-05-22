Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации

«Страна.ua»: на Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации

close
100%
Shutterstock/Mehaniq

Суды на Украине начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Хмельницкий суд Украины принял решение об освобождении двух мужчин, отбывавших наказание за кражи, совершенные в 2021 году. Суд обязал СИЗО «безотлагательно» отпустить освобожденных в Нацгвардию и отвезти в ТЦК для заключения контракта о прохождении военной службы. В течение года после освобождения бывшие заключенные будут находиться под административным надзором со стороны командиров. Им будет запрещено покидать часть и выезжать по личным делам без разрешения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде предложили освободить украинцев от мобилизации за 20 тысяч гривен в месяц.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами