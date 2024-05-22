На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации

Суды на Украине начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Хмельницкий суд Украины принял решение об освобождении двух мужчин, отбывавших наказание за кражи, совершенные в 2021 году. Суд обязал СИЗО «безотлагательно» отпустить освобожденных в Нацгвардию и отвезти в ТЦК для заключения контракта о прохождении военной службы. В течение года после освобождения бывшие заключенные будут находиться под административным надзором со стороны командиров. Им будет запрещено покидать часть и выезжать по личным делам без разрешения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде предложили освободить украинцев от мобилизации за 20 тысяч гривен в месяц.