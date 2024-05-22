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Украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску

Рогов: ВСУ перебросили часть подразделений под Волчанск

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть подразделений с запорожской линии фронта к Волчанску. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

«Украинские войска перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область», — заявил он.

21 мая глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

20 мая заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход Вооруженных сил Украины из города Волчанск.

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что будущее Харьковской области возможно только в составе Российской Федерации.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что стране придется наносить удары по территории России и делать вид, «что так получилось случайно», если ей не позволят использовать для этих целей западное оружие.

Ранее российские военные взяли Клещеевку в ДНР.

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