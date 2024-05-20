Несколько представителей НАТО уже обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times (FT).

Она предупредила, что если снаряд со стороны Вооруженных сил России попадет в обучающий персонал, это не будет означать применение пятой статьи Североатлантического договора, согласно которой должен последовать коллективный ответ.

По словам премьера, каждая страна Североатлантического альянса сама берет на себя риски, связанные с отправкой персонала. Она считает, что подобные шаги нельзя считать эскалацией.

При этом Каллас задали вопрос, будет ли Эстония обучать бойцов на Украине. Премьер сказала, что «это открытый вопрос» и «ничего нельзя исключать».

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объявил о продвижении армии России на Гуляйпольском направлении фронта.

Ранее бывший глава Пентагона отметил продвижение ВС РФ по всей линии фронта.