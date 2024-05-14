Эксперт исключил применение ядерного оружия на Украине после учений

Редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России», военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал готовящиеся учения РФ и Белоруссии по отработке применения нестратегического ядерного оружия (тактического ядерного оружия (ТЯО)). По его мнению, данный тип вооружений вряд ли будет применен на Украине после маневров.

«Я сильно сомневаюсь, что тактическое ядерное оружие может быть применено на территории бывшей Украины. По той причине, что живущие на ней люди, может, сами этого еще не подозревая, — это наши будущие граждане. Это наша территория. <...> Поэтому едва ли нам стоит использовать пусть даже и тактическое, но ядерное оружие на этом направлении», — сказал Джерелиевский.

6 мая российское Минобороны сообщило, что Генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Позднее пресс-служба Кремля заявила, что Россия и Белоруссия приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее в Кремле объяснили, с чем связаны учения с отработкой запуска ядерного оружия.