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США вывозят истребители из ОАЭ

WSJ: США вывозят самолеты в Катар из-за запрета ОАЭ на удары по Йемену и Ираку

Соединенные Штаты перебрасывают истребители и беспилотники в Катар после того, как ОАЭ отозвали разрешение для американских летательных аппаратов наносить удары с территории страны по целям в Йемене и Ираке. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

По данным журналистов, в феврале ОАЭ сообщили США, что больше не разрешат американским военным самолетам и беспилотникам наносить удары по Йемену и Ираку с авиабазы «Ад-Дафра» в Абу-Даби.

«Это побудило американское командование направить дополнительное количество летательных аппаратов на авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре», — пишут авторы статьи.

В публикации говорится, что Эмираты опасаются ответных ударов за помощь Вашингтону. Чиновник из ОАЭ рассказал, что ограничения были приняты исходя из соображений «самозащиты», так как США «не спешили принимать меры по защите ОАЭ» после ударов по их территории извне в 2022 году.

2 мая Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по территории международного аэропорта города Ходейда, который находится под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах».

Ранее сообщалось, что Британия, США и ЕС давят на ОАЭ из-за сотрудничества с Россией.

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