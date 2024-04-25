Дания нарастит военную помощь Украине

Датские власти намерены увеличить военную помощь Украине на 630,5 миллиона долларов в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 2023 по 2028 год помощь Дании Украине составит около 9,3 миллиарда долларов.

«Правительство и подавляющее большинство партий в датском парламенте согласны увеличить военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон в 2024 году... С увеличением общий объем военной поддержки в рамках украинского фонда составит в общей сложности 64,8 миллиарда крон», — следует из сообщения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с датским министром промышленности Мортеном Бедсковым выразил надежду на помощь Дании в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО). По словам Зеленского, означенные системы пойдут конкретно на защиту Николаевской области Украины.

Он также отметил, что в рамках переговоров стороны уделили особое внимание перспективам привлечения новых инвестиций и расширения датского бизнеса на территории республики.

Ранее Дания выделила Украине почти $6 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.