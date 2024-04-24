В Британии уход войск США из Нигера сочли победой России

Вывод американских войск из Нигера после соглашения Вашингтона и Ниамея стал очередной победой России. Об этом сообщает газета Financial Times.

»[Вывод американских войск стал] еще одной стратегической победой Москвы в Сахеле, полузасушливой полосе к югу от Сахары, где правительства все чаще избегают своих традиционных западных союзников, укрепляя сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным», — пишет издание.

Старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхайя считает, что Нигер сделал ставку на всестороннее, в том числе военное сотрудничество с Россией из-за того, что Ниамей уверен в способности Москвы защитить Нигер от любых действий бывшей метрополии страны — Франции, которая была вынуждена вывести свои войска после переворота в 2023 году.

До этого издание Politico писало, что власти США понимают, что их стратегия в Африке перестала работать, так как страны континента стали больше ориентироваться на поддержку России.

Ранее сообщалось, что крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом.