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Добровольца из Сербии могут депортировать за участие в спецоперации

Депутат Хинштейн: добровольца из Сербии Иокича могут выдворить из России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Гражданина Сербии Александра Иокича, которые участвовал в СВО на стороне России, захотели выдворить на родину, где ему грозит 25-летний тюремный срок за наемничество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Серб записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором продемонстрировал боевые награды, в том числе медаль за освобождение Мариуполя. По его словам, на протяжении трех лет он получал отказ в получении гражданства России.

Иокич был уволен после того, как его подразделение было расформировано. Другие подразделения отказались подписывать контракт с ним. Теперь его могут депортировать на родину. Сам серб изъявил желание остаться в РФ и вернуться в зону спецоперации.

Также о возможной депортации Иокича в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он пообещал обратиться в поддержку добровольца в ГУВМ МВД. Кроме того, он заявил, что в Госдуму скоро внесут законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО.

3 апреля сообщалось, что более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала текущего года, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации.

До этого стало известно, что благодаря работе фонда «Защитники Отечества» удостоверения ветеранов боевых действий получили уже 12 тыс. добровольцев.

Ранее в России впервые мэром стал ветеран СВО.

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