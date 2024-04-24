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В Совфеде рассказали о преимуществах российской армии

Матвиенко: армия РФ обеспечена всеми видами вооружений и необходимым для победы

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Станислав Красильников/РИА Новости

Армия России имеет все виды вооружений и обеспечена всем необходимым для победы. Об этом заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание на то, как мобилизовался российский военно-промышленный комплекс. При этом на фронт не только поставляют действующее вооружение, но и модернизируют его.

Матвиенко подчеркнула, что если бы верховный главнокомандующий президент Владимир Путин не занимался этой сферой, в том числе разработкой суперсовременного вооружения, то сейчас России было бы тяжело «противостоять всей военной машине НАТО, всему Западу». Спикер Совфеда отметила, что нынешнее противостояние России с Западом показало, «кто есть кто».

«Мало того, что они (страны НАТО. — «Газета.Ru») свои запасы осушили, но они так и не сумели наладить работу военно-промышленного комплекса для выпуска достаточного количества вооружений, которые они обещали Украине», — заключила Матвиенко.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об увеличении выпуска российских вооружений соразмерно угрозам Запада. Он отметил, что российский ВПК постоянно наращивает мощности, чтобы повысить боевые возможности Вооруженных сил страны.

Ранее экс-советник Пентагона объяснил, почему Украина уже проиграла в военном конфликте.

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