Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать химические боеприпасы на Сватовском и Кременском участках фронта в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что в районах населенных пунктов Кременная и Лисичанск зафиксировали увеличение сбросов с украинских дронов кустарных боеприпасов с различными химическими отравляющими веществами. В том числе украинские военные использовали фосфорные, хлористые, азотистые компоненты. Также ВСУ пользовались неустановленными аэрозолями, которые оказывали нервнопаралитическое и раздражающее действие на человека, заключил Марочко.

До этого эксперт сообщал, что Вооруженные силы Украины стали отбирать у мирных жителей автомобили и мототранспорт из-за острого дефицита военной техники на Сватовско-Кременском участке фронта.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВСУ делают в ДНР для осложнения штурма ВС РФ.