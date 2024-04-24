Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ стали чаще использовать химические боеприпасы в Донбассе

Марочко: ВСУ используют химические боеприпасы на Сватовском и Кременском участке

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать химические боеприпасы на Сватовском и Кременском участках фронта в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что в районах населенных пунктов Кременная и Лисичанск зафиксировали увеличение сбросов с украинских дронов кустарных боеприпасов с различными химическими отравляющими веществами. В том числе украинские военные использовали фосфорные, хлористые, азотистые компоненты. Также ВСУ пользовались неустановленными аэрозолями, которые оказывали нервнопаралитическое и раздражающее действие на человека, заключил Марочко.

До этого эксперт сообщал, что Вооруженные силы Украины стали отбирать у мирных жителей автомобили и мототранспорт из-за острого дефицита военной техники на Сватовско-Кременском участке фронта.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВСУ делают в ДНР для осложнения штурма ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами