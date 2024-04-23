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Алиев назвал страны, которые открыто и демонстративно вооружают Армению

Алиев: Баку не будет ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению

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РИА Новости

Азербайджан не будет ждать, пока три страны вооружают Армению против Баку. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.

«Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас», — сказал он на международном форуме в Баку.

По словам политика, эти три государства «делают это открыто и демонстративно и даже пытаются» Азербайджану что-то доказать таким образом.

«Мы не можем просто сидеть сложа руки», — подчеркнул Алиев.

Он отметил, что Баку четко довел эту позицию до армянского правительства и сторон, которые «сегодня пытаются проявить заботу об Армении».

Президент добавил, что если Азербайджан «увидит серьезную угрозу для себя», то он будет вынужден «принимать серьезные меры».

23 апреля президент Ильхам Алиев на международной конференции в Баку заявил, что у Азербайджана и Армении есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение между ними, осталось лишь проработать детали.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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