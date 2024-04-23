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Украина не получит ЗРК Patriot из Греции

Кабмин Греции опроверг готовность передать Украине системы ПВО

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Kacper Pempel/Reuters

Правительство Греции опровергает готовность передать Украине системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за угрозы собственному воздушному пространству. Об этом в эфире радио REAL FM заявил представитель кабмина Греции Павлос Маринакис.

«Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны», — заявил Маринакис.

Представитель греческого правительство добавил, что не имеет никакой информации насчет того, что США могут передать Греции что-либо взамен систем ПВО, которые можно было бы поставить на Украину.

До этого газета Financial Times писала, что страны — члены Европейского союза (ЕС) и НАТО пытаются заставить Испанию и Грецию отправить на Украину свои системы противовоздушной обороны (ПВО).

Греция, как сообщает издание, опасается военной мощи соседней Турции, несмотря на то, что обе страны входят в НАТО.

Ранее Грецию заподозрили в желании продать Украине запрещенные снаряды.

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Операция на Украине
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