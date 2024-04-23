Правоохранители объяснили звуки стрельбы в Нижнем Новгороде

Стрельба, о которой ранее рассказали жители Нижнего Новгорода, связана с проведением учений в местной воинской части. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стрельба <...> связана с учениями в местной воинской части», — указывается в публикации.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Незадолго до этого местные жители сообщили о стрельбе в районе Сормово в Нижнем Новгороде. По словам очевидцев, на месте инцидента находились полиция и кареты скорой помощи. На опубликованном видео слышны звуки перестрелки на улице Свободы.

В марте жители Волгодонска услышали звуки, похожие на стрельбу в небе над городом. При этом на находящейся в Волгодонске Ростовской АЭС «по некоторым данным, сработала световая маскировка», а сотрудникам станции временно запретили ее покидать.

Ранее жителей Севастополя предупредили о стрельбе из-за учений флота.