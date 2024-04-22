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Российские бойцы подняли флаг в поселке Очеретино в ДНР

Военкоры сообщили о занятии ВС РФ центра поселка Очеретино в ДНР

Российские военные 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» водрузили флаг России над зданием администрации поселка Очеретино в Донецкой народной республике. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель», ссылаясь на видеозаписи с места событий.

«Водружение флага подтверждает контроль Вооруженных сил (ВС) РФ за центральной частью данного населенного пункта на Авдеевском направлении», — отмечается в сообщении.

1 марта российская армия на Авдеевском направлении взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.

19 апреля Минобороны РФ сообщило, что группировка «Центр» ВС РФ поразила 380 целей на Авдеевском направлении, в том числе 25 опорных пунктов и около 120 позиций полевой артиллерии противника.

До этого в ВСУ заявили, что наиболее горячими направлениями для украинской армии в настоящее время являются Бахмутское и Авдеевское.

Ранее Пушилин рассказал о наиболее интенсивных боях в ДНР.

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