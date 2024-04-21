В Ирландии сообщили, что немецкий танк Leopard 2 едет в Москву

Бойцы российской армии захватили танк Leopard 2, машина уже направляется в Москву. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Захвачен один из «меняющих правила игры» Leopard, «выпущенных» НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — заявил Боуз, отметив, что захваченный Leopard 2A6 может являться самым мощным танком, который был передан Киеву.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 апреля американский журнал Military Watch Magazine писал, что российские военные захватили самый мощный вариант танка Leopard 2 в зоне спецоперации. В материале сказано, что опубликованная 21 апреля видеозапись подтвердила, что бойцы ВС РФ захватили Leopard 2А6 во время столкновений с украинскими войсками. Журналисты отметили, что именно эта модификация является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Киеву.

15 апреля стало известно, что российский артиллерист Сергей Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о шансе на победу.