В Ирландии сообщили, что немецкий танк Leopard 2 едет в Москву

Бойцы российской армии захватили танк Leopard 2, машина уже направляется в Москву. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.
«Захвачен один из «меняющих правила игры» Leopard, «выпущенных» НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — заявил Боуз, отметив, что захваченный Leopard 2A6 может являться самым мощным танком, который был передан Киеву.
21 апреля американский журнал Military Watch Magazine писал, что российские военные захватили самый мощный вариант танка Leopard 2 в зоне спецоперации. В материале сказано, что опубликованная 21 апреля видеозапись подтвердила, что бойцы ВС РФ захватили Leopard 2А6 во время столкновений с украинскими войсками. Журналисты отметили, что именно эта модификация является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Киеву.
15 апреля стало известно, что российский артиллерист Сергей Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о шансе на победу.