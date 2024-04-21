Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ирландии сообщили, что немецкий танк Leopard 2 едет в Москву

Ирландский журналист Чей Боуз: захваченный ВС РФ танк Leopard 2 едет в Москву

close
100%
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бойцы российской армии захватили танк Leopard 2, машина уже направляется в Москву. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

«Захвачен один из «меняющих правила игры» Leopard, «выпущенных» НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — заявил Боуз, отметив, что захваченный Leopard 2A6 может являться самым мощным танком, который был передан Киеву.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 апреля американский журнал Military Watch Magazine писал, что российские военные захватили самый мощный вариант танка Leopard 2 в зоне спецоперации. В материале сказано, что опубликованная 21 апреля видеозапись подтвердила, что бойцы ВС РФ захватили Leopard 2А6 во время столкновений с украинскими войсками. Журналисты отметили, что именно эта модификация является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Киеву.

15 апреля стало известно, что российский артиллерист Сергей Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о шансе на победу.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами