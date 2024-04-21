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Военные, застрелившие полицейских на Украине, везли гранаты

Военные ВСУ, застрелившие полицейских в Виннице, везли с собой гранаты

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Два солдата Вооруженных сил Украины, которые застрелили полицейского в ходе досмотра в Виннице, везли с собой гранаты. Подозреваемые по делу задержаны, сообщает издание «Общественное».

«Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты. В этом мужчины признались во время задержания», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что подозреваемые в нападении приходятся друг другу отцом и сыном, они планировали сбежать из страны. Они скрывались в заброшенном здании в Одесской области и хотели покинуть Украину.

До этого на Украине задержали двух военнослужащих (отца и сына), расстрелявших блокпост полиции во время досмотра автомобиля. Преступников ловили целые сутки. По данным издания, стрельбу устроили Валерий Василаке 1972 года рождения и его сын Виталий Василаке 1998 года рождения. В Нацполиции позже рассказали, что военных задержали в Одесской области. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Из опубликованного видео с места инцидента следует, что стрелявшие, вероятно, перевозили в машине что-то запрещенное. На видео также слышно, как двое в военной форме говорят остановившим их патрульным, что служат в ПВО 58-го радиотехнического батальона (РТБ).

Полицейские попросили мужчин открыть ящики, находившиеся в багажнике. Затем нападавшие сделали вид, что ищут нож для того, чтобы открыть ящик, но вместо этого открыли по патрульным огонь. 20-летний сотрудник получил не совместимые с жизнью ранения, а его напарник попал в больницу.

Ранее в Николаевской области снайпер на почве ревности застрелил троих человек.

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