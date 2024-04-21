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В НАТО заявили, что поставить Украине военную помощь еще не поздно

Столтенберг: поставить Киеву новую военную помощь США «еще не поздно»

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и альянс «пока не опоздали» с новыми поставками оружия на Украину, но «задержка имела реальные последствия». Об этом он сказал в эфире американского телеканала MSNBC.

«Еще не слишком поздно, но задержка привела к реальным последствиям, у России на протяжении месяцев гораздо больше боеприпасов, украинцы испытывают недостаток в артиллерийских снарядах в соотношении 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта», — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО замечает, что все меньше ракет российской армии сбиваются из-за недостатка средств противовоздушной обороны.

До этого большинство представителей Республиканской партии в палате представителей конгресса США не одобрили новый пакет помощи Украине. Из результатов голосования следует, что транш приняли 311 голосами членов палаты, против — 112. При этом 101 республиканец проголосовал «за», а 112 — «против». Проект о выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 парламентариев от Демократической партии.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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