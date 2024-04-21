В лесополосе под Москвой нашли военную радиостанцию

В городе Пушкино Московской области обнаружили военную радиостанцию, которая могла служить маячком для беспилотников Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Необычную находку сделал местный житель, гулявший по лесополосе со своей собакой. Радиостанция была примотана скотчем к сосне. Неподалеку от дерева мужчина нашел чемодан, однако не стал его открывать из соображений безопасности. Местные жители обратились в полицию.

Как отмечают местные радиолюбители, подобная станция могла координировать украинские беспилотники.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют российские регионы при помощи БПЛА. 20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после сброса двух взрывных устройств с беспилотника загорелся частный жилой дом в селе Пороз Грайворонского городского округа. Погибли два человека.

Ранее в Калужской области сбили несколько беспилотников.