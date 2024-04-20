Два мирных жителя погибли после атаки беспилотников ВСУ

В Белгородской области погибли два мирных жителя после сброса двух взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом в селе Пороз Грайворонского городского округа.

«К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», — написал губернатор.

По предварительным данным, после атаки дронов ВСУ полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

До этого Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, цели были сбиты на подлете к городу.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» поговорила с жителями Белгорода и составила неформальную инструкцию по выживанию.