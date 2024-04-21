В ДНР рассказали о значимости освобождения Богдановки

Освобождение населенного пункта Богдановка под Артемовском приближает российские Вооруженные силы к окружению города Часова Яра. Такое мнение выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Освобождение Богдановки открывает перед нашими силами новые стратегические возможности, которые являются еще одним шагом на пути к окружению Часова Яра», — сообщил Кимаковский.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под полный контроль село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), которое занимали Вооруженные силы Украины (ВСУ). В МО добавили, что военные также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады. Произошло это в районе населенного пункта Красногоровка.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы 155-й бригады морской пехоты выбили ВСУ из поселка Новомихайловка в ДНР. Сообщалось, что идет зачистка последних домов на окраине населенного пункта.

Ранее в ВСУ назвали наиболее горячие направления фронта.