В ХАМАС назвали обманчивой позицию США в отношении Израиля

Глава ХАМАС Исмаил Хания назвал обманчивой позицию США по анонсированной Израилем операции в Рафахе, где размещены около 1,5 млн беженцев со всего сектора Газа. С таким заявлением он выступил в интервью для агентства Anadolu.

«Позиция США обманчива несмотря на то, что они заявляют, что не желают, чтобы страдали гражданские лица. Это попытка манипуляции», — заявил он.

По словам Хании, палестинское население сектора Газа истребляется «американским оружием, американскими ракетами и под политической защитой США».

Перед этим глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе.

До этого Хания заявил о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее посредники заявили о высоком риске срыва переговоров Израиля и ХАМАС.