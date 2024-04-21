Отряды ВСУ на Херсонском направлении начали пополнять за счет заключенных

Украинское военное руководство начало пополнять ряды подразделений, участвующих в боевых действиях на Херсонском направлении, за счет заключенных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление подпольной организации «Русский Херсон».

В сообщении подчеркивается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на упомянутом участке фронта. Из-за этого командование украинских войск стало набирать в соответствующие отряды осужденных. В том числе речь идет о людях, лишенных свободы за особо тяжкие преступления.

«Также у нас имеются сведения о шести заключенных, которые в ближайшее время воспользуются случаем и убегут в Европу», — добавили в подпольной организации.

21 апреля министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал инициативу о создании отдельных военных подразделений, состоящих из осужденных граждан. Он не исключил такого развития событий и в то же время уточнил, что в случае реализации данного плана отрядам заключенных будет поручено строить оборонительные сооружения и рыть окопы.

Ранее украинский депутат предупредила о риске появления осужденных в офицерском составе ВСУ.