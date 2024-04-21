На Украине военкомат будет выписывать уклонистам «требование»

Новый закон о мобилизации на Украине ввел понятие «требование от ТЦК» (территориальный центр комплектации, аналог военкомата. — «Газета.Ru»). Об этом пишет украинская «Судебно-юридическая газета».

«Требование» от ТЦК может быть выдвинуто, если военнообязанный не уточнил свои данные за 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации на Украине, не явился в военкомат или не прошел медосмотр. «Требование» к таким уклонистам будет направляться военкоматом после повестки по обычной почте после получения сообщения от полиции о невозможности привода человека в военкомат. Если военнообязанный не явится в ТЦК спустя 10 дней после отправки «требования», то военкомы будут ограничивать его в праве на вождение автомобиля через суд.

До этого на Украине разрешили мобилизацию многодетных отцов в случае неуплаты алиментов.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине предрекли мобилизацию 10 тыс. осужденных.