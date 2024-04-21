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Пентагон допустил отправку дополнительных военных советников на Украину

Пентагон может отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве

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Shutterstock

Пентагон рассматривает возможность отправки дополнительных военных советников в посольство США на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер в интервью газете Politico.

По его словам, на протяжении всего вооруженного конфликта на Украине Пентагон пересматривал и корректировал присутствие американских военных советников в стране в зависимости от условий безопасности.

«В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», — сказал Райдер.

Он отметил, что советники будут консультировать и поддерживать правительство и армию Украины. Представитель Пентагона добавил, что в полномочия советников не входит выполнение военных обязанностей.

До этого Райдер заявил, что США не помогают Киеву применять поставляемые вооружения за пределами Украины. По его словам, помощь, которую оказывает Вашингтон, предназначена только для того, чтобы украинцы защищали и возвращали свою суверенную территорию.

Ранее в США рассказали о присутствии польских войск на Украине.

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