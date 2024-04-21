Руководство Палестины прокомментировало военную помощь США Израилю

Руководство Палестины назвало новую военную помощь со стороны США Израилю агрессией против палестинского народа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Военная помощь США Израилю — это агрессия против палестинского народа», — цитирует телеканал Al Hadath заявление палестинских властей.

По их словам, военная помощь, которую Вашингтон выделил Иерусалиму, станет для Израиля «зеленым светом для продолжения войны против палестинцев».

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении Израилю $26,4 млрд. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поблагодарил Вашингтон и заявил, что американская военная помощь пойдет на защиту цивилизации Запада.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, и начал наземную операцию, цель которой — возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее власти Палестины захотели пересмотреть взаимоотношения с США.