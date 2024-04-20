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Военнообязанных украинцев могут лишить ряда услуг за непостановку на учет

На Украине предложили лишить военнообязанных ряда услуг за непостановку на учет

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что правительство будет «стимулировать» военнообязанных становиться на военный учет, отказав в предоставлении определенных админуслуг без военно-учетных документов. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас нарабатывают изменения в постановления кабмина, которые установят предусловием предоставление отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Он также прокомментировал возможность мобилизации осужденных. Как заявил Малюська, данное решение принесет больше пользы, чем рисков.

Тем временем работа военкомов на Украине постоянно становится предметом обсуждения в СМИ. Недавно сообщалось, что военкомы в Одессе стали применять слезоточивый газ во время задержаний военнообязанных на улицах.

В марте стало известно, что охранника киевского жилого комплекса (ЖК) «Софиевский квартал» приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что он предупреждал собственников квартир о визитах сотрудников военных комиссариатов и раздаче ими повесток.

Ранее жительницы Одессы выгнали из трамвая военкомов, проверявших документы.

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