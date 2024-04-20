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Рогов рассказал, как НАТО использует Зеленского

Рогов: НАТО использует Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий

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Reuters

НАТО использует президента Украины Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что война против России ведется силами НАТО, «натовским оружием и часто натовскими же операторами».

«Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО», — сказал Рогов.

Он считает, что страны Североатлантического альянса будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, похожих с теми, которые они принимают в отношении РФ.

До этого Владимир Рогов заявил, что информация о подготовке покушения на Зеленского похожа на кино. Он отметил, что западные спецслужбы могут хотеть избавиться от «политических марионеток, которыми наигрались».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о подготовке покушения на Зеленского в Польше.

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